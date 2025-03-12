Trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada!
Elazığ'da bir otomobil sürücüsü, trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
Malatya Caddesi'nde bir otomobilin sürücüsü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Diğer sürücülere zor anlar yaşatan sorumsuz sürücü, kısa süre içinde gözden kayboldu.
Güvenlik riski oluşturan bu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni
- Bahçeli’nin, Öcalan'a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki