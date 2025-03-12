Trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada!

Elazığ'da bir otomobil sürücüsü, trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:56

Malatya Caddesi'nde bir otomobilin sürücüsü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Diğer sürücülere zor anlar yaşatan sorumsuz sürücü, kısa süre içinde gözden kayboldu.

Güvenlik riski oluşturan bu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Elazığ #Trafik

İlgili Haberler

İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı!

İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı!
Hyundai Motor Türkiye'den Trafikte Daha Çok Kadın projesi: Eğitimler başladı...

Hyundai Motor Türkiye'den Trafikte Daha Çok Kadın projesi: Eğitimler başladı...
Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a trafikte saldırı

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a trafikte saldırı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler