Trafik kazasında yaralanan gence, ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TEM Otoyolu üzerinde bir trafik kazasında yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da bir programdan dönerken TEM Otoyolu üzerinde bir trafik kazasına rastladı. Kaftancıoğlu, kazada yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde seyir halindeyken rastlandığı trafik kazasında, yaralanan yurttaşa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç şoföre daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
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