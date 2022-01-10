CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’ndan seçim mesajı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın geçen haftalarda duyurduğu “Sandık Savunma Hareketi” önümüzdeki seçimlerde sandıkları koruyacak. Vatandaşın oyuna halel gelmemesini sağlayacak. Çünkü akıllarda yol kenarlarında çuvallar içinde bulunan oy pusulaları hâlâ tazeliğini koruyor.
Muhalefet partilerinin erken seçim çağrıları sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı, seçim güvenliğini sağlamak için çalışmalarına başladı. “Sandık Savunma Hareketi” adı altında seçim günü sandıkları korunması ve yaşanabilecek hukuksuzlukların önüne geçilebilmesi için il başkanlığı tüm avukatlara çağrıda bulundu. Sistemin nasıl işleyeceğini ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet’e anlattı.
AVUKAT ORDUSU OLUŞTU
Duyuru sonrası partili olmayan binlerce avukatın “Sandık Savunma Hareketi”ne katılmak istediğini dile getiren CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu “Ne yazık ki seçim güvenliğini düşünmek ve bunun için ayrıca mesai harcamamız gerekiyor. Bu, ülkenin ve bizi bu noktaya getiren iktidarın büyük bir utancı. Avukatlarımızı seçim gününe kadar hazırlamak, eğitimlerini vermek istiyoruz. Seçim günü de hem sandıklar kapanıncaya kadar hem de seçim sonrası ne yapacaklarını bilen avukatlar ordusu oluşturacağız. Yaptığımız çağrıya inanılmaz ilgi var” dedi.
‘KÖTÜLÜĞÜN SINIRI YOK’
Önceki seçimlerde “her okula bir avukat” dediklerini anımsatan Kaftancıoğlu, önümüzdeki seçimler için çıtayı yükselttiklerini belirterek “Her ilçe seçim kuruluna, her okula, her kata hatta böyle giderse her sınıfa bir avukat yerleştirebileceğiz. İlçe seçim kurullarında görev alacak avukatlarımıza, bilişim okur-yazarlığı eğitimi vereceğiz. Daha önceki seçimlerde çalışan 8 bin avukatın bugüne kadar 5 bin 665’ini aradık, aramaya devam ediyoruz. Her geçen gün bize destek sunmak isteyen avukat sayısı artıyor. Seçimde hiç görev almamış, katkı sunmak isteyen genç avukatlarımız da var. Onları da ‘Genç Avukatlar’ adı altında ayrı bir eğitim planlaması ile sandıklara hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki seçimde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın seçim üssü olarak kullanılacağını belirten Kaftancıoğlu, “Yurttaşların erken seçimden ziyade artık ‘derhal seçim’ talebi var. Yurttaşların tahammül edecek hali kalmadı” dedi ve ekledi: Seçim güvenliğini sarsacak her adımı bekliyorum. Kötülüğün sınırı yoktur. Ben iktidarın seçim öncesinde ve seçim günü kaybetmemek için her türlü yalana başvuracağını, hukuksuzluğu yapacaklarını düşünüyorum. Ama İstanbullunun oyuna sahip çıkacağız.”
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