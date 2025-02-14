Yolcular kavga etti, uçak zorunlu iniş yaptı: 4 gözaltı!

Antalya'dan Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya giden uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erzurum'a zorunu iniş yaptı. Havalimanına gelen polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yolcular kavga etti, uçak zorunlu iniş yaptı: 4 gözaltı!
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DHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 08:49

Antalya-Astana seferini yapan uçaktaki Kazakistanlı iki kadın ile Ukraynalı bir çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pilot, geçiş güzergahı üzerinde oldukları Erzurum Havalimanı'na saat 02.00 sıralarında zorunlu iniş yaptı.

İhbar üzerine havalimanına giden polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kadın ve bir erkek yolcuyu gözaltına aldı. Polis, birbirlerinden şikâyetçi olan iki kadın ile kadın ve eşini sağlık kontrolü için farklı hastanelere götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan yolcular, polis merkezine götürüldü.

Kavga eden yolcuları Erzurum'a bırakan pilot ise, seferine kaldığı yerden devam etti.


Etiketler: #HAValimanı #kavga #uçak #zorunlu iniş

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