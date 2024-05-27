Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:20

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:20

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü, kullandığı 54 AKM 785 plakalı motosikletin üzerine yüzüstü yattı.

Bir süre motosikletini bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 125 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü gören başka bir motosikletli, o anları kask kamerası ile kaydetti.

Görüntüler sonrası harekete geçen İnegöl İlçe Emriyet Müdürlüğü, karayolunda trafiği tehlikeye sokan motosikletlinin kimliğini araştırıyor.