Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada...

Bursa-Ankara karayolunda kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yatıp, hızını 125 kilometreye çıkaran sürücü kask kamerası ile görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:20
Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada...
Abone Ol google-news

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü, kullandığı 54 AKM 785 plakalı motosikletin üzerine yüzüstü yattı.

Bir süre motosikletini bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 125 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü gören başka bir motosikletli, o anları kask kamerası ile kaydetti.

Görüntüler sonrası harekete geçen İnegöl İlçe Emriyet Müdürlüğü, karayolunda trafiği tehlikeye sokan motosikletlinin kimliğini araştırıyor.


motosiklet haberleri kask haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

Amasya'da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Amasya'da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Bir otomobil ve iki motosiklet birbirine girdi: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bir otomobil ve iki motosiklet birbirine girdi: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler

Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Terazi burcu yorumu
Mart itibarıyla son 3 ayda kart borcu yüzde 37.5 ile en çok artan il belli oldu: 'Şimşek'in gözü Konya'da

Mart itibarıyla son 3 ayda kart borcu yüzde 37.5 ile en çok artan il belli oldu: 'Şimşek'in gözü Konya'da
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Akrep burcu yorumu
Son Dakika... Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza: Çok sayıda ölü var! Validen açıklama geldi

Son Dakika... Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza: Çok sayıda ölü var! Validen açıklama geldi
Amasya’da korkunç dolandırıcılık: İstihbaratçı kılığında 2.2 milyon TL çaldı

Amasya’da korkunç dolandırıcılık: İstihbaratçı kılığında 2.2 milyon TL çaldı
Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?

Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu