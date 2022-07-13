Tramvayda yer vermeyen kişiye falçatayla saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
İstanbul Sultangazi'de tramvayda annesine yer vermediğini iddia ettiği kişiye falçatayla saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da Yusuf Uzun (51), dün 17 yaşındaki oğlu ile Sultangazi'deki evlerine gitmek için T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na bindi.
Edirnekapı durağında annesiyle tramvaya binen kişi, Uzun'un oğlunun yer vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında yanında taşıdığı falçatayı çıkaran kişi, Yusuf Uzun'u hafif şekilde yaraladı.
Tramvaydaki diğer yolcularla güvenlik görevlilerinin araya girmesi üzerine annesiyle tramvaydan inen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından polis merkezine giden Uzun, kimliğinin belirlenmesini istediği şüpheli hakkında şikayette bulundu.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yusuf Uzun, şüphelinin oğluna küfür ve hakaret ettiği için tartıştıklarını anlatarak, "Sen kimsin?' deyince bana falçata çekti. Ondan sonra ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bıçağı çekip üstüme yürüdü. Bıçakla tramvaya binmesi yasak. Güvenlik önlemi sıfır" diye konuştu.
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