Troller duvara tosladı: Trafiği eleştirdikleri fotoğrafların kendi dönemlerine ait olduğu ortaya çıktı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 11:49

Trafik yoğunluğunun yaşandığı fotoğrafların AKP dönemine ait olduğunu eski tarihli haberlerin ekran görüntüleri ile ortaya koyan ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “İlçe başkanları, teşkilat hesapları, görevinden istifa ettirilen şahıs ve trollerin "Trafiği berbat ettiniz" konulu paylaşımlarında yer alan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef gösterdikleri fotolar 2015 ve 2016 yıllarına ait. Komik ama gülemiyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin trafik sorununun çözümü için onlarca projeyi hayata geçirdiğini belirten Gültekin, “Büyükşehir Belediyemiz; 25 yıl gözünüz gibi baktığınız trafik sorununu en aza indirmek için onlarca proje tamamladı, projelerin birçoğu ise devam ediyor. Şunu da ekleyelim: Yaptığınız zamlar sonucu hemşehrilerimiz araç kullanamaz hâle geldi, trafik sorunu çözüldü!” ifadelerini kullandı.