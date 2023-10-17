TRT muhabiri Elif Akkuş kimdir? Elif Akkuş neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:13

Güncelleme: 17.10.2023 - 14:13

TRT'de 25 sene çalıştıktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan gazeteci Elif Akkuş, dün akşam Ankara'da gözaltına alındı.



ELİF AKKUŞ KİMDİR?



Elif Akkuş 1996 yılında TRT'de çalışmaya başladı. Başta Irak, Suriye ve Libya olmak üzere birçok kriz ve savaş bölgesinde gelişmeleri takip eden Akkuş, 2023 yılının mayıs ayında gerekçe gösterilmeden 3 aylığına görevden uzaklaştırıldı. Elif Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili Akkuş’un açığa alınma yazısında hiçbir gerekçeye yer verilmediğini söyledi. Ersöz, hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilen işleme karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını duyurdu.Temmuz ayında üre doldu ancak Akkuş, TRT binasından içeri alınmadı.

ELİF AKKUŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Savaş muhabiri Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş'un dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

Ersöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının 'hukuki' hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim."



