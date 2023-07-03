TSYD Adana Şubesi'nde korkutan yangın: Kontrol altına alındı!
Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin lokalinde yangın çıktı. Derneği saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olamazken, lokal binasında ciddi hasar meydana geldi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi Merkez Park içerisindeki Nihat Geven Tesisleri Lokali'nin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, derneği sardı. Dernekten yükselen dumanlar da gökyüzünü kapladı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Depoda çıkan ve kısa sürede lokal binasını saran yangın Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren mücadelesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında lokal binasında ciddi hasar meydana geldi. Yangın çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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