TTB 76. Büyük Kongresi sona erdi: Sol blok ipi göğüsledi!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:18

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:21

TTB 76. Seçimli Büyük Kongresi sona erdi. Delegeler, bugün yeni yönetimi belirlemek üzere oy kullandı.

Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılan seçimlere sol blok olan Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı ile iktidara yakın olduğu söylenen Çağdaş Türk Hekimleri Birliği olmak üzere iki grup katıldı.

İŞTE İSİMLER...

487 delegenin 458’inin oy kullandığı seçimde, kullanılan tüm oylar geçerli sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Etkin Demokratik TTB- Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı, ipi göğüsledi.

2024-2026 döneminde kurullarda yer alacak isimler şöyle:

Merkez Konseyi: Alpay Azap, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Eiltez, Ali Kanatlı, Ali Osman Karababa, Ali Karakoç, Hilmi Önder Okay, Mualla Pınar Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Nilüfer Ustael.

Yüksek Onur Kurulu: Gürcan Altun, Naki Bulut, Gülnihal Bülbül, Mustafa Taner Gören, Türkan Günay, Mustafa Cumhur İzgi, Aynur Karadenizli, Serdar Onat, Figen Şahpaz.

Denetleme Kurulu: Ebru Gelgeç, Rüşan Sümbüloğlu, Ramazan Zeybek.