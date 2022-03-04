TTB Genel Sekreteri uyardı: Türkiye yeni varyantlara hazırlıksız yakalanır
Sağlık Bakanlığı, salgın tedbirlerinde gevşeme ve maske kararları tepkilere neden oldu. Salgındaki gevşeme kararlarını uzmanlar Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “tam mutabakatla alınmadığını” itiraf ettiği salgın tedbirlerinde gevşeme ve maske kararları Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının tepkisini çekti. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kapalı ortamlarda “yeterli havalandırma ve mesafe koşuluyla” maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı. HES kodu sorgulamasına da son verildiği duyurdu. Salgındaki gevşeme kararlarını uzmanlar Cumhuriyet’e değerlendirdi.
YENİ VARYANT ÇIKAR
Kararın siyasi olduğunu dile getiren TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Bu kararlar yeni varyantların çıkmasına neden olabilir. Vatandaşa iyi bir mesaj verilmedi. İktidarın sorumsuzluk örneği” dedi. “Aşıların 4-6 ay içinde etkilerini yitirdiğini gözlemlemiştik. Bu nedenle toplumun yüzde 80’ini koruyacak bir bağışıklık sağlamadık. Salgın Omicron varyantıyla da sonlanmayacak” diyen TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da kararı “Türkiye yeni varyantlara hazırlıksız yakalanır” sözleriyle eleştirdi.
VAKALAR ARTTI AMA...
İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ise “Vakalar 30 bine çıktığında kısıtlama kararları almıştık. Şimdi 60 bine indi diye ‘Pandemi etkisini azalttı’ diyoruz. Pandemiyi yine bilimle değil, algılarla yönetiyoruz. Karar ekonomik kaygılarla alındı” yorumunu yaptı.
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