TTB uyardı: Uyuz ve bit vakası arttı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

6 Şubat’ta yüzyılın felaketini yaşayan 11 ilde hayat normale dönemedi. Binlerce depremzede çadır ve konteynerlerde yaşıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla salgın hastalıklar da baş göstermeye başladı.

‘TEMASTAN KAÇINILMALI’

Türk Tabipleri Birliği (TTB), deprem bölgesinde bitlenme ve uyuz vakalarındaki artışa dikkat çekti. TTB’nin sosyal medyada yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Deprem bölgesinde uyuz ve bitlenme vakalarının hızla arttığı aktarılmaktadır. TTB olarak tekrar hatırlatıyor ve uyarıyoruz. Hastalıktan korunmak için kişisel hijyen ve ortam temizliğine dikkat edilmeli, hastalık şüphesi olan kişilerle temastan kaçınılmalı, vücut ile doğrudan temas eden eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

Tedavi için hekime başvurmalı, hasta ve aynı yaşam ortamını paylaşan kişiler aynı anda tedavi olmalı. Vücuda temas eden giysi, çarşaf, havlu vb. eşyalar yüksek sıcaklıkta yıkanıp ütülenmeli veya eşyalar plastik poşetlerde en az 72 saat bekletilmelidir.”