TÜGŞAV, rapçi Ezhel’in bağışını kabul etmedi!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), rap sanatçısı Ezhel'in bağışını kabul etmedi.

TÜGŞAV, rapçi Ezhel’in bağışını kabul etmedi!
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 07:54

Rap sanatçısı Ezhel, açtığı hakaret davalarından kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV’a bağışladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine TÜGŞAV, bağışı kabul etmeyeceklerini belirterek açıklama yaptı.

TÜGŞAV’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz."


Etiketler: #Ezhel #TÜGŞAV #bağış

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