Berlin'de sürpriz buluşma: Cem Yılmaz ve Ezhel bir arada
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni stand up gösterisi için Berlin'e gitti. Yılmaz, burada rapçi Ezhel ile buluştu.
'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan komedyen Cem Yılmaz, yeni stand up gösterisi kapsamında Berlin'e gitti. Yılmaz, rapçi Ezhel ile bir araya geldi.
"KARDEŞİM"
Ezhel ile kamera karşısına geçen Cem Yılmaz, fotoğrafa "Kardeşim" notunu düştü.
Ezhel, kendisine karşı açılan davalar nedeniyle 2019'dan beri Almanya'nın başkenti Berlin'de ikamet ediyor.
Etiketler: #Cem Yılmaz #Ezhel
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