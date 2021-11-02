Yeni TÜGVA belgeleri: İBB’den otobüs, üniversiteden indirim

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Eski bir vakıf üyesi tarafından sızdırılan belgelere göre, TÜGVA, üyeleri için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden kayıt indirimi, dönemin AKP’li İBB Başkanlığı’ndan TÜGVA üyelerinin etkinliklere götürülmesi için otobüs ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndan (TDV) ise 5 bin adet Kuranıkerim istedi. İstanbul Enerji AŞ’den de vakfın kullandığı otomobiller için yakıtmatik takılması ve yakıt alımlarında indirim yapılması talep edildi.

Eski bir vakıf üyesi tarafından sızdırılan, 2015-2017 yıllarına ait olduğu öne sürülen TÜGVA belgelerine yenileri eklendi. Belgelerde, dönemin AKP’li İBB Başkanlığı’ndan Sarıyer Maslak’ta bulunan bir binanın vakfa verilmesi talep edildi. Söz konusu belgelerde, İBB iştiraki olan İstanbul Enerji AŞ’den ise TÜGVA’nın kullandığı 3 adet otomobil için yakıtmatik takılması ve yapılacak olan yakıt alımlarında indirim yapılmasının da talep edildiği iddia edildi.

OTOBÜS İHTİYACI DA KARŞILANMIŞ

Yine İBB’den, TÜGVA üyelerinin etkinliklere götürülmesi için otobüs istenerek “Florya yurdumuzda kalan 55 öğrencilerimizle birlikte Süleymaniye’de sabah namazı programı, Kasımpaşa Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı, sonrasında TÜGVA ulaşım ve akşam Florya yurduna dönüş için otobüs ihtiyacımızın karşılanması” talebinde bulunduğu, dönemin AKP Küçükçekmece Belediyesi’nden de “Düzenleyeceğimiz seminer ve istişare toplantıları kapsamında Sefaköy Kültür Merkezi veya Cennet Mahallesi Kültür Merkezlerinden herhangi birisinin tarafımıza tahsis edilmesini, Florya’da konaklayacak olan öğrencilerimizin tahsis edilen salona nakledilmeleri ve geri getirilmeleri için yeterince otobüs tahsis edilmesi” talep edildiği öne sürüldü.

GÖKSU’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

AKP’li Esenler Belediyesi’ne gönderilen yazıda, daha önce TÜGVA’ya bedelsiz bina verdiği ortaya çıkan Tevfik Göksu’ya teşekkür edilerek şöyle denildi:

“Yaptığımız tüm çalışmalar için bizleri moral motivasyon açısından cesaretlendiren, manen her anlamda yanımızda olan başta sayın başkanımız olmak üzere, Esenler Belediyesi’ne teşekkürlerimizi arz ederiz.”

Dönemin AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ise “İstanbul’da misafirimiz olup yurtlarımızda kalan, gençler ve il temsilcilerimizle Üsküdar Evlendirme Dairesi’nde toplam 500 kişilik iftar ikram edilmesi” talep edildiği iddia edilen belgelerde, yine dönemin AKP’li Çankırı Belediyesi’nden Buğdaypazarı Mahallesi’nde bulunan arsanın satışa çıkarılmasının ve yine bu arsanın emsal değerinin artırılmasının istendiği kaydedildi. AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA arasında imzalandığı kaydedilen sözleşmeye göre, belediyeye ait BURFAŞ’ın kiraladığı öğrenci yurdunun yardımcı işletimi için TÜGVA ile anlaştığı, sözleşmede, TÜGVA’nın öğrencilerin giriş-çıkış, yatış-kalkış gibi saatlerin ayarlanması, kontrol ve denetim yapma konularında yetkilendirildiği ifade edildi.

KURANIKERİM TALEP EDİLDİ

TÜGVA’nın İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü’nden, U.Ö. ve Ş.Y. adlı kişilerin vakıf üyesi olduğu belirtilerek şöyle devam edildi: “Üniversitenizle yapmış olduğumuz anlaşma gereği adı geçen kişiye gerekli indirimin yapılmasını arz ederiz.”

TDV’den yaz okullarında kullanılmak üzere 5 bin adet Kuranıkerim ile 5 bin adet Elif-Ba’nın talep edildiği iddia edilen belgelerde, TÜGVA ile TDV arasında sözleşme hazırlandığı kaydedildi. Sözleşmeye göre de “Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve TDV tarafından ilahiyat öğrenimi için yurtdışından getirilen yabancı uyruklu erkek öğrencilerin TÜGVA yurdunda kaldığı ve yurt ücretlerinin TDV tarafından karşılandığı iddia edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan vakıf üyeleri için farklı yerlerdeki “kamp merkezlerinde” yemek ve konaklama talebinde bulunuldu.