Mehmet Metiner'den 'TÜGVA' için itiraf gibi sözler

17 Ekim 2021 Pazar, 08:41

Türkiye, günlerdir Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) skandalını konuşuyor. TÜGVA'nın vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edilmişti. Torpil iddiaları gündemden düşmezken, AKP'li eski milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner'den "itiraf" gibi bir açıklama geldi.

İktidara yakın A Haber kanalına konuşan Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Bu milletin değerlerine bağlı, gencecik insanlarının devlet kadrolarında yer alması için referans olmak, biz bu insanı tanıyoruz, ülkesine dinine inancına milletine mukaddesatına bağlıdır demenin ne mahsuru var?" ifadelerini kullandı. "TÜGVA’lı gençler bu ülkenin insanı değil midir?" diye soran Metiner, "Onlar bir yere girmesinler mi? Onlar kaymakam, hakim, savcı, genel müdür olmasınlar mı yani?" şeklinde konuştu.