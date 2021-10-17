TÜGVA'dan Türkiye genelinde cami önlerinde açıklama

17 Ekim 2021 Pazar, 12:53

Sosyal medyada sızdırılan belgelerle "devlette kadrolaşma" iddialarının odağına yerleşen iktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), hakkında yapılan haberlere karşı bu sabah 81 ilde "Sabah namazında gençlerle buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Bu kapsamda İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, Taksim Camii'nde kıldıkları sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yaptı.

TÜGVA Adalar Temsilciliği olarak kullandıkları Büyükada İskelesi'nin üst kısmıyla ilgili iddialara yanıt veren Şanlan, binayla ilgili bir tahliye kararı bulunmadığını öne sürüp "'Tahliye kararı varsa gösterir misiniz?" diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa asla izin vermedik, 'yalanlar değil hakikat kazanacak' dedik. Allah'ın yardımı, gençlerin kararlılığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı geri aldık" dedi.

Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarıyla ilgili de "Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı. TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Şanlan, "CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize 'lağım' diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz, bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vakıflarımıza 'kamu kaynaklarından para verdiler' iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Unutmayın Türkiye Devleti'ni şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında bunun elbet farkındayız ancak unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturab altına almaya çalışmış. Sevgili halkım herhalde neyi çaldıklarının farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyeti yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şukerasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların ise görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir."