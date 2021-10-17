TÜGVA'dan iddialara yeni açıklama: "İslam'a operasyon"
TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, vakıfla ilgili iddiaların "İslam'a karşı operasyon" olduğunu öne sürdü.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA’ya dair ortaya atılan ‘kadro atama belgeleri’ sonrası vakfın "yetkili" isimleri ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor.
TÜGVA'nın 'ortaokul koordinatörlüğü' görevinde bulunan Fatih Yüksel, vakıfla ilgili iddiaların “İslam’a karşı operasyon” olduğunu öne sürdü.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “TÜGVA’ya karşı yapılan bu algı operasyonları aslında İslama yapılan bir operasyondur. Bakın açıklama yapanlar dinle imanla her zaman problemi olan kişi ya da guruplar!” diye yazan Yüksel, “Bunu bugün çekirdek çitleyerek izleyenler yarın vijdanında kapanmayacak bir boşluk açacaktır..” ifadelerini kullandı.
Yüksel tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
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