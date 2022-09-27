TÜGVA duvara astı: ‘Para’yla başlayan gençliğe hitabe

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Kocaeli Şubesi’nin duvarına, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençliğe Hitabesi” adlı bir çalışma asıldı. Posterde sözlerin altına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası da atıldı.

Erdoğan’ın gençlere ilk öğüdünün “Paranı ver, gönlünü ver, selam ver, canını ver ama sırrını verme” ile başlaması dikkat çekti. TÜGVA TV’de bu hitabeye konu olan sözlerin Mevlana’nın “Ne Olursan Ol isimli öğüdü” olarak lanse edildiği anlaşıldı. Oysaki bu sözlerin Mevlana’ya ait olması da tartışmalı.

BÖYLE BİR ESER YOK

Bu tarz eserlerin kime ait olduğunu kestirmenin kolay olmadığını belirten gazetemiz yazarı ve edebiyatçı Öner Yağcı, “Mevlana’nın farklı farklı hikayelerinde bu tarz öğütleri var. Ancak bu biçimde tek bir içerikte böyle bir öğüdü yok. Eğer Mevlana’nın böyle bir eseri olsa ortaya çıkarılırdı. Mevlana’nın yazı dili Farsça. En iyi ihtimalle edebiyatla yakından ilgili bir çevirmen bu tarz bir derleme yapmış olabilir” ifadelerini kullandı.

TARİHİ ÇARPITMAK

Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı da, “Olaylar zaten herkesin gözleri önünde olur ve belgelerle de tarihteki yerini alır. Ulus devlet süreci, tarihi Türk kimliği, Atatürk’ün Nutuk’u hep böyle olmuştur. Bu nedenle Türk devrimi hala güçlüdür. Atatürk’ün yaptıklarına karşı çarpıtmalar da zaten bir plan çerçevesinde hep yapılmış ama başarısız kalmaya mahkum olmuştur” ifadelerini kullandı. İSTANBUL