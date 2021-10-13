Florya’daki o yurt da sessiz sedasız TÜGVA’ya tahsis edilmiş

13 Ekim 2021 Çarşamba, 22:36

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ikinci bileşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda TÜGVA ve İBB arasındaki Büyükada İskelesi'nde yaşanan tahliye krizi tartışıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, AKP'li İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, gündem dışı yaptığı konuşmada TÜGVA'nın hukuksuz şekilde İBB tarafından işgal edildiğini savunarak “Hukuk tanımaz İBB, genç kardeşlerimize saldırdı. Siz gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinden korkuyorsunuz. Adalar'daki usulsüzlüğün yolsuzluğun üstünü örtmek kaybolan atların üstünü örtmek için algı operasyonu yapıyorsunuz” dedi.

Kertişçi, TÜGVA'nın gençlere hizmet etmek için 2018 yılında Şehir Hatları'ndan 10 yıllığına kiraladığını belirterek yaşanan süreci anlattı.

Kertişçi “Adnan Menderes ve arkadaşlarını hukuksuzca asmanızdan, türbanlı milletvekillerini meclisten atmasından sizi çok iyi biliyoruz. Biz bu vatanın evladıyız. Bizim mücadelemiz hak, adalet, hukuk, milletin kutsallarını yaşatma, büyük Türkiye mücadelesidir. Merak etmeyin gençler, çoğu gitti azı kaldı, bu şarkı burada bitmedi, 2024'te kaldığı yerden devam edecek” dedi.

“ORASI 3 YILDIR KAYIP”

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de yaptığı konuşmada “AK Partili arkadaşımız bir işgal girişiminden bahsetti. İşgal silahla tankla olur. Burada böyle bir şey yok. Ben size bir kayıptan bahsedeceğim. Adalar'daki tarihi iskelemiz 100 yıllık bir bina. Adalar'ın böyle birkaç tane asırlık kültür varlığı var. Size bir kayıp olayını bildiriyorum. İskelenin üst katı vakfa kiralandığı 3 yıldan bu yana kayıp. O gençlerin kullanmasına karşı değilim. Tek bir gruba, zümreye ait olmamalı bütün gençler yararlanmalı. Birilerini atalım başkaları yararlansın görüşünde değiliz. Tüm Adalılar yararlanmalı” diye konuştu.

“AKP VE TÜGVA KÖŞEYE SIKIŞTI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, eleştirilere yanıt vererek sosyal medyada TÜGVA ile ilgili içeriden sızdırılan belgelere atıf yaparak “AK Parti ve TÜGVA çok fena köşeye sıkışmış durumda. Bütün belgeler ortalığa saçılmış . TÜGVA ve AK Parti sıkıştığı için polemik yaratmak, meclisi germek için bir konuşma yaptılar. Meclisi provoke edip kavga çıkarmak istediler ama biz uymadık” dedi.

“İSTANBUL HALKININ MALINA ÇÖKTÜLER”

Balyalı “Vakıf İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip 100 yıllık iskelenin 600 metrekarelik üst katını 2 bin-2 bin 500 liraya kiralamış. Boş tutuyor. Yok öyle yağma. Gençlik çalışması, eğitim çalışması yapmak için kiralık yer aramak yerine İstanbul halkının malına çökmüş. Eğitim çalışmaları yapmak yerine AKP'li yöneticinin sünnet mevlidi yapılmış. Siz burayı sünnet, düğün, kına için mi kiraladınız? Nerede eğitim? Düğün yapacaksınız her vatandaş gibi düğün salonu kiralayın. AKP milletvekili aday adayı TV 24'e röportaj veriyor iskelenin üst katında. Öğrenci ev bulamadığı için sokakta kalıyor siz 2 bin bin liraya iskelenin üst katını kiralayacaksınız öyle mi? AK Parti'ye hizmet olsun diye mi kiraladı TÜGVA burayı” diye tepki gösterdi.

FLORYA'DAKİ O YURT DA TÜGVA'YA TAHSİS EDİLMİŞ

Balyalı, TÜGVA ile ilgili bir tahsis skandalını da açıkladı. Balyalı'nın verdiği bilgilere göre İBB, AKP döneminde Bakırköy Florya Şenlikköy Mahallesi 1235 ada 1 parsel üzerinde “Prefabrik Kapalı Spor Salonları Yapım İşi” kapsamında, inşaatına Florya Araştırma İlim Kültür Hizmet Derneği tarafından başlanmış cami ve öğrenci yurdunun inşaatını, derneğin talebi üzerine 2015 yılında devralarak 2017 yılında bitirdi.

Dernek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatıldığı için yurt binası bu vakfa tahsis edilemedi. Ve yurt binası sessiz sedasız TÜGVA'ya tahsis edildi.

Mevcut yurt binası 2017 yılından beri TÜGVA tarafından işletiliyor. Tamamlandığı 2017 yılında bu yurt için yaklaşık 15 milyon TL'lik harcama yapıldı.

Parselin mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait. Daha önce cami yapılmak üzere Diyanet'e tahsis edilmiş, 15 Temmuz'da kapatılan derneğin talebi üzerine ise tahsis kaldırılmış.

“ÇIKACAKLAR ORADAN”

Balyalı “Tahsis TÜGVA'ya yapılmış ama ortada meclisten geçen tahsis kararı yok. Hukuku kendilerine uydurmuşlar. İstanbul halkının hakkının üzerine oturmuş bize hukuktan bahsediyorsunuz. İskeleler halka ait, siyasi çalışmalar için onlara vermeyiz. Çıkacaklar oradan. Siyasi görüşüne bakılmaksızın bütün İstanbullular oradan yararlanacak. 16 milyon insanın iradesinden daha büyük irade yok. Hukukun neresinden dolaşırsanız dolaşın gerçek apaçık ortadadır” dedi.

AKP: HAZIMSIZLIK

AKP Grup sözcülerinden Murat Türkyılmaz “Hazımsızlıktan kaynaklanıyor. TÜGVA'nın yaptığı hizmetlerin onda birini gerçekleştirmiş bir dernekleri yok. TÜGVA hukuka aykırı işler yapıyor gibi algı oluşturdunuz. Günlerdir yurt ile ilgili kıyameti koparıyorsunuz. Türkiye'de 40 yurt işletiyor TÜGVA” dedi.