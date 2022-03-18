TÜGVA sızıntısı: 10.5 ve 6 yıla kadar hapis cezası istendi
TÜGVA verilerini sosyal medyada yayınlandığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından şüphelilerden Ramazan Aydoğdu'ya 10 yıl 6 aya kadar ve Cihan Yücel'e 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı olarak verileri ele geçirilip değiştirilerek sosyal medyada yayınlandığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, TÜGVA "mağdur" olarak, 24 Kasım 2021'de tutuklanan Ramazan Aydoğdu ve 22 Kasım 2021'de hakkında yakalama kararı çıkarılan gazeteci Cihan Yücel ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 12 Kasım 2021'de, "Sosyal medyada yayımlanan asılsız haberlerin 'metcihan' isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin il spor müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu isimli şahıs olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Harddiski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş" şeklindeki ihbar gönderilmesi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Ramazan Aydoğdu'nun 19 Kasım 2021'de gözaltına alındığı, evinde yapılan arama sonucunda 3 adet cep telefonu, 37 adet flash bellek, 3 adet diz üstü bilgisayar, bir adet tablet bilgisayar ve 4 adet CD ele geçirildiği kaydedildi. İddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemede şüpheli Aydoğdu'nun "tugvabelgeleri" adlarıyla üç mail adresi açmış olduğu, Twitter'da da "tugvabelgeleri" ismiyle hesap açtığının tespit edildiği belirtildi.
Şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun materyallerinde TÜGVA'ya ait Murat Aydın, Erkan İnce, Suat Kır ve vakıfta Yönetim Kurulu Başkanı olan Enes Eminoğlu isimli şahısların kullanımında olan bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların yer aldığı belirtildi.
TÜGVA'YA AİT BİLGİSAYARLARDAN ELDE EDİLMİŞ
İddianamede Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel'e gönderdiği ve iki sanığın eylem birliği içerisinde hareket ettiği ileri sürüldü.
Ramazan Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçundan ve zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Firari şüpheli Cihan Yücel'in ise zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanması İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu TÜGVA'nın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak referanslarla, kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.
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