TÜGVA sızıntısında yeni iddialar: Çalışmadan maaş alanları paylaştı

19 Ekim 2021 Salı, 13:34

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA’ya dair ortaya atılan ‘kadro atama belgeleri’ sonrası vakıf hakkında yeni belgeler ve iddialar gelmeye devam ediyor.

TÜGVA'nın ifşa belgelerini paylaşan Metin Cihan, sosyal medya hesabından kendisine gelen yeni bilgileri ve belgeleri paylaştı.

TÜGVA'da yöneticilerin maaşlarını paylaşırken çalışmadan maaş aldığını belirttiği isimlerini de aktaran Cihan, "TÜGVA yöneticileri hakkında içeriden gelen bilgileri paylaşacağım. Özellikle, çalışmadan aldıkları maaşları ve devlet kurumlarında nasıl koltuk kaptıklarını vurgulayacağım. Yanıt hakları saklıdır. yanlışım varsa düzeltebilirler" dedi.

Metin Cihan'ın paylaşımları şöyle oldu:

İbrahim Beşinci ile başlayalım. TÜGVA yönetim kurulu üyesi. Yıllardır Bağcılar Belediyesi'nde "proje sorumlusu" kadrosunda yer alıyor. Normalde gururla paylaşabileceği bu bilgiyi herkesten saklar çünkü işe gitmez, çalışmaz, sadece düzenli maaş alır.

Yanlış yazdığımı fark ettim, başkası düzeltmeden ben düzelteyim:) "Proje sorumlusu" değil "proje uzmanı" olacaktı. diğer bilgiler doğru. bildiğim kadarıyla 6 yıldır böyle takılıyor. @ibrahim_besinci susacaktır. O halde belediye başkanı @LokmanCagirici açıklama yapmalıdır.

Ömer Faruk Toktekin. TÜGVA İstanbul teşkilat sorumlusu. Babası kağıthane belediye başkan yardımcısı. Kendisi eyüp belediyesinde çalışır görünür ama ne iş yaptığını kimse bilmez çünkü işe gitmez. Maaşı düzenli yatar. (yanıt bekliyoruz @oftoktekin ve belediye başkanı @DenizKoken) Zafer Karamağara.

İbrahim Beşinci'nin yardımcısı olarak TÜGVA'da aktif faaliyet yürütüyor. İlçe atamalarından sorumlu. Ticaret Bakanlığı İstanbul gümrük müdürlüğünde yönetici yapıldı. eğer işe gidiyorsa, 0212 463 69 68-61 no'lu telefondan şefimize ulaşabilirsiniz. @ZKaramagra