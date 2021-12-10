TÜİK, 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis'e gelmedi

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal ve TÜİK temsilcileri, Meclis’te kurumlarının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katılmadı. CHP’nin TÜİK’e alınmadığını anımsatan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Gelirse tepki gösteririz, demiştim. Gelmedi ve gelmeye de yüzü yok. Kim ne yaparsa, CHP demokrasi kuralları içerisinde karşılığını verecektir. TÜİK Başkanı derhal istifa etmelidir” dedi.

CHP’nin TÜİK kapısından içeriye alınmamasının ardından dün TBMM Genel Kurulu’nda kurumun 2022 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Görüşmelere TÜİK Başkanı Sait Erdal veya TÜİK temsilcileri katılmadı. Genel Kurul’da konuyla ilgili söz alan CHP’li Bülent Kuşoğlu, “Buraya gelmemişler. Gelmemeleri gerekir. Öyle bir TÜİK’in, öyle bir kamu kurumunun buralarda olmaması gerekir. Milletin temsilcilerinin yüzüne bakacak durumunun olmaması gerekir, onun için gelmelerini istemedik” dedi. Kuşoğlu’na destek veren CHP’li Turan Aydoğan da “Onlar bizi kabul etmedi, biz de onları kabul etmedik” ifadelerini kullandı.

CHP: İSABETLİ OLDU

TÜİK Başkanı’nın görüşmelere katılmamasını Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Biz gelmesini istemedik. ‘Gelirse tepki gösteririz’ demiştim. Buraya gelseydi İç Tüzük’ten kaynaklanan muhalefet hakkımızı kullanacaktık. Gelmedi ve gelmeye de yüzü yok” dedi.

Parti olarak kuruma alınmadıklarını anımsatan Özkoç, “TÜİK Başkanı, milletin temsilcilerinin önüne demir parmaklıklar çeken, millete değil Saray’a hizmet eden bir başkandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletin bir kurumunu temsilen bulunması doğru değildir. Bu eylemiyle de doğru olmadığını göstermiştir. Kendi bulunduğu kurumun demokratik kurallarına dahi uymayan, sadece Saray’a kulak vererek hareket eden bir kişinin orada daha fazla oturmaması lazım. Derhal istifa etmesi lazım. Bugün gelmemesi de isabet olmuş. Kim ne yaparsa, CHP demokrasi kuralları içerisinde karşılığını verecektir. Ona da vermiştir” diye konuştu.