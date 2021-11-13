Tüm idarelerde e-fatura dönemi başlıyor!

13 Kasım 2021 Cumartesi, 11:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan sunumdan edinilen bilgiye göre, kamu mali yönetiminde yeni bir döneme geçiliyor.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi; kamuda varlıkları, gelirleri, nakitleri ve harcamaları, yani kamunun mali bütünlüğünün anlık görülebileceği bir yapıya dönüştürülecek. Böylece stratejik kararlar çok daha hızlı ve proaktif şekilde alınabilecek.

E-FATURA TÜM İDARELERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi ile kamu tahsilatlarının büyük bölümü çevrim içi muhasebeleştiriliyor ve gelirler anlık olarak izleniyor. Yıl sonuna kadar merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde yaygınlaştırılacak e-fatura uygulamasıyla işlemler elektronik ortama taşınarak süreçler sadeleştirilecek ve mali denetimin altyapısı daha da güçlendirilecek.

Ekim ayında devreye alınan "Ortak POS Uygulaması" ile gümrüklerden çıkış anında yabancı plakalı araçlara kesilen cezaların tahsilatının kolaylıkla yapılması sağlanıyor.

Bu yıl içinde kullanılmaya başlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) modülü" ile kamu idarelerinin SGK'ye yönelik ödeme işlemlerinin tamamı elektronik ortama taşındı ve kaynak tasarrufu elde edildi.

"e-Teminat Mektubu" uygulamasıyla bankaların kağıt ortamında düzenledikleri teminat mektupları elektronik ortamda düzenlenmeye ve kurumlara iletilmeye başlandı.

TÜM KAMU KURUMLARI SÜRECE DAHİL OLACAK

Bu ay pilot olarak başlatılan "e-imza" uygulamasıyla kamu harcama süreçlerinde kullanılan tüm belgeler elektronik ortamda düzenlenecek ve imzalanacak. e-imza daha çok onay amaçlı kullanılırken artık tüm kamu harcama süreçleri bu yolla düzenlenmeye başlanacak. Pilot uygulamanın ardından tüm kamu kurumları da bu sürece dahil olacak. Bu sayede işlemler süratli şekilde sonuçlandırılıp, kolay raporlanabilir hale getirilecek.

Sistemin "Varlık Modülü" ile de merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır ve taşınmaz varlıklarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda anlık olarak izlenecek ve kaynak yönetiminde etkinlik artırılacak.

Ayrıca, Kamu Filo Yönetim Sistemi ile entegrasyon sağlanarak, taşıt harcamaları, plaka ve gider türü bazında kayıt altına alınacak.



