Tunç Soyer 4,5 yılını değerlendirdi: Fena değil; iyi iş çıkardık

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:02

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Yönetim Sistemi kapsamında kurum içi iletişimi artırmak, yöneticiler arası tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla “Yönet’işim 2023” konferansı düzenledi. “Değişimin Anahtarı Sende” mottosuyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansta tiyatro sanatçısı, oyuncu, yönetmen, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ali Poyrazoğlu gelecek tasarımı ile bilgiler aktardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yöneticilere seslendiği programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Lütfi Ünal da belediyenin yönetim sistemiyle ilgili sunum yaptı.

SOYER: İZMİR BİRÇOK ALANDA ÖNCÜLÜK YAPTI

İnsanın en zor okumasının kendini okuması olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ben kendimi seviyorum. Hayatı seviyorum. Doğayı ve insanları seviyorum. Memleketimi seviyorum. Geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğumu da düşünüyorum. Mutlu ve umutluyum. Rekabeti sadece kendimle yaptım. Seçime giderken 4.5 seneyi aklımdan geçirdim. Biz fena değil; iyi iş çıkardık. Maskematik, turuncu çember, tohum meselesi gibi pek çok işte Türkiye’ye örnek olduk. İzmir birçok alanda öncülük yaptı. İzmir’in efsanesini şöyle görüyorum: Her biriniz yani yöneticiler, bir küçük çarkın başındasınız. Çarkların hepsi birbirini döndürüyor. Buradaki arkadaşlarımın hepsi en önemli işlerin içerisinde. Ben de o çarkın dişlisiyim. Hepimiz o büyük çarkın içerisindeyiz. Ne zaman egolarla karşılaşıyorsak o çarkın dişlisi olamıyoruz ve o büyük çarkı döndüremiyoruz” dedi.

“İZMİR’DEN TÜRKİYE’YE SESLENİYORUZ”

Her yeni günün ardından başka neler yapabilirim diye düşünmek gerektiğinin de altını çizen Başkan Tunç Soyer, “Biz İzmir’den Türkiye’ye başka bir şey söylemeye başlıyoruz. ‘Başka bir siyaset mümkün’ diyoruz. ‘Başka bir gelecek mümkün’ diyoruz. Yaşadığımız bütün yoksulluk, sefalet, hayat pahalılığı bir kader değil. Başka bir hikâye mümkün! İzmir Türkiye’ye yeni bir deniz feneri olmaya muktedir. Sizden başka deniz feneri yok” şeklinde konuştu.

POYRAZOĞLU: BAŞARININ ANAHTARI SORUNLARLA YÜZLEŞMEK

Tiyatro sanatçısı, oyuncu, yönetmen, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ali Poyrazoğlu salondaki yöneticilere bir saati aşkın süre içerisinde birbirinden değerli bilgiler verdi. Poyrazoğlu, “Bir hayal taciriyim. Hayaller gerçekleşsin diye yol oluşturuyorum. Peşinde olduğumuz demokrasinin mükemmel bir örneğini ekip oyunu oluşturuyor. Bir şeften ise işaret alarak kumandaya göre işleri icra ediyoruz. İçimizdeki şarkının bitmemesi gerek. Her sabah uyandığımızda aynada yüzümüze baktığımızda, kendimizle baş başa kaldığımızda ‘Bugün her şeye sıfırdan başlayacağız’ demeliyiz. Her günümüzü öbüründen farklı bir işe çevirmeye çalışmalıyız. Akıl ortaklığı yapıyoruz. Gelecek tasarımı yapıyoruz. Bizim seslendiğimiz insanlar benden ne bekliyor? Önce tanımlayacaksın. Dünya globalleşirken farklı kültürden insanlar birlikte iş yapmak zorunda. Yaptığımız işi dünyadaki hıza göre ayarlamak zorundayız. Eğitim diplomayı aldığımız gün başlıyor aslında. Eğitim işe girdikten sonra başlıyor. Yaptığın işte kendini sıfırdan eğitmek zorundasın. Sorunlarla yüzleşen yapıya başarı uğrar. İzmir Türkiye’nin en büyük aşk markalarından biri. Büyük bir aşk markası olabilmek için İzmir’in efsanesini yazacağız. İleriye gidebilmek için hayalleri yeniden kurgulayacağız” diye konuştu. Ali Poyrazoğlu “Tamamla Bizi Ey Aşk” kitabının “Nasıl Başkanlar Arıyoruz” kısmından bazı bölümleri de yöneticilere okudu.