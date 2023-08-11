Tunç Soyer: İzmir barışın şehri olmaya devam edecek

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:50

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:50

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Uluslararası Makedonya Dernekleri Federasyonu’nun yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Buca Kozağaç Mahallesi’ndeki açılış törenine Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kuzey Makedonya Dernekleri Genel Başkanı Hasan Gani, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, siyasi partilerin temsilcileri, dernek üyeleri, muhtarlar ve göçmenler katıldı.

BALKAN DERNEKLERİYLE EL ELE ÇALIŞIYORUZ

İzmir’in Balkanlardan Anadolu’ya göç etmek zorunda olan atalarımızın anılarını yaşatan bir şehir olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Birçok İzmirli gibi benim de köklerim Balkanlara dayanıyor. Her İzmirlinin ruhunda bir parça Balkanlılık var. İzmir Anadolu’dan Balkanlara uzanan bir köprüdür. Bugün bu açılışta yer almaktan çok mutluyum. Biz İzmir’de Balkan dernekleriyle el ele vererek çalışıyoruz. Üsküp ile kardeşlik protokolü imzaladık. Bölgemizde barışın ve ilişkilerin güçlenmesi için İzmir olarak görevimizi yerine getireceğiz. Derneklerle çalışmaları artıracağız. Dünyada barış ve kardeşliğe her zamandan daha çok ihtiyaç var. İzmir barışın şehri olmaya devam edecek” dedi.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Kuzey Makedonyalı kardeşlerinden İzmir’e selamlar getirdiğini ifade eden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, “Bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım ileride tüm dernekler bu federasyon bünyesinde güzel hizmetler vermeye devam edersiniz. Makedonya’nın her yerinden Türkiye’ye göç edenler oldu. Hasretler oldu. Gidip gelmeler yok denecek kadar az. Benim de burada İzmir’de birçok akrabam vardı. Aradan onlarca yıl geçti bir araya gelemedik. 30-40 yıl geçtikten sonra birbirimizi tanıma fırsatı oldu. Ne kadar kötü bir şey. Ne yazık ki aramızda sınırlar buna sebep oldu. Kalplerimize sınır çizilmedi bu sayede aradan yıllar geçse de yine birbirimizi bulduk. Biz de ayrı gayrı olmaz. Türkiye’deki Türkler ne kadar Türk ise Balkanlardaki evlatlarınız da o kadar Türk. Sizler Makedonyalı Türkler olarak çok şanslısınız, bugün onu borçlu olduğumuz bu kıymetli topraklar Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ HER ZAMAN ARTSIN

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, “Birlik ve beraberliğimizi Buca’da büyütüyoruz. Dostça kardeşçe yaşıyoruz. Balkanlardan Makedonya’ya İzmir’e kadar yaşananlar çok kötü. Savaşların, iç sorunların sıkıntılarıyla bu topraklara gelen Balkanlılar, gelirken yaşadıkları kültür ve değerleri de getirdiler. Vatanınızdan getirdiğiniz gelenekleri yaşatmak için yoğun çaba harcıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz her zaman artsın” şeklinde konuştu.

BEKO: BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem İzmir Milletvekili Kani Beko da “Ben de biliyorsunuz Makedonya Türklerindenim. 8 yaşımızda Türkiye’ye geldik. Bize bu topraklarda barışı ve huzuru sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu memleketi çok seviyoruz. Cumhuriyeti çok seviyoruz. En çok sevdiğimiz lider Atatürk. Türkiye'de 37 milyona yakın Balkan göçmeni var ve bizler çok iyi biliyoruz ki bölünürsek yok oluruz. Her zaman bir olmalıyız” diye konuştu.