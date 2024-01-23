Tunç Soyer'den İzmir Otogarı için imza kampanyası

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:48

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:49

İzmir'de yüklenici firmanın sözleşmesinin dolmasına rağmen boşaltmadığı İzmir Otogarı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imza kampanyası başlattı.

Otogarın 25 yıllık işletme hakkını elinde bulunduran ve sözleşmesi 2023 yılı Aralık’ta sona eren şirket, sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle açtığı dava sonucu mahkemenin tahliye işlemlerini durdurmasına tepki gösteren Tunç Soyer www.change.org adresi üzerinden imza kampanyası başlattı.

Başkan Soyer, İzmirlilere seslenerek, “İzmir Otogarı'nı İzmirlilere geri kazandırma mücadelemizde kritik bir dönemeçteyiz. Yıllarca İzmir’e yakışmayan koşullarda otogar işletmesini elinde bulunduran firma, 25 yıl önce aldığı ihale süresinin Aralık 2023’te dolmasına rağmen otogarı tahliye etmemiştir. Mahkemenin tahliyeyi durdurma kararı, maalesef firmanın haksız çabasına yasal destek oluşturmuştur. Belediyemiz, İzmir Otogarı'nı hak ettiği noktaya taşımak için tüm yasal girişimleri yapmış ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmektedir. Otogarımızı İzmir halkına iade etmek için tek çaremiz, işletmeci firmayı sizlerin de desteğiyle tahliye etmek ve İzmirlilerin haklı talebinin gereğini yerine getirmektir. Bu noktada siz, değerli İzmirlilerin desteği büyük önem taşıyor. Otogar işletmesini geri alacak ve çehresiyle İzmir'e yakışan, modern bir Ana Transfer Merkezi haline getireceğiz. Bornova Kaymakamlığı’na yaptığımız tahliye başvurusuna bu kampanyayı imzalayarak destek olmanızı rica ediyorum. Yanımızda olmanız, İzmir'e daha iyi bir gelecek inşa etmemize yardımcı olacaktır. Hepinize şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.