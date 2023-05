Tunç Soyer’den Sinan Oğan açıklaması: Söyleyecek söz bulamıyorum!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:38

Güncelleme: 23.05.2023 - 15:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Millet İttifakı’nın Kemalpaşa’da düzenlediği sivil toplum kuruluşları buluşmasına katıldı.

Kemalpaşa Belediyesi Yunus Emre Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Millet İttifakı’nın ilçe başkanları, muhtarlar ve 50’nin üzerinde STK temsilcisi katıldı.

“İNSANIN AKLI DONUYOR”

Başkan Tunç Soyer, sözlerine Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan’ı eleştirerek başladı. Sinan Oğan’ın “HÜDA PAR'la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez, olmaz o. HÜDA PAR'la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi” sözlerini dinleten Soyer, “Ben artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yeter söz milletin deniyor. 20 senedir kim iktidarda? Bu sözü söyleme hakkı kimde olmalı? 20 yılda ne yaptınız diye soruluyor. 20 yılda biz iktidar olmadık ki? Bir akıl tutulması, bir acayip durum var. Gerçekten dışarıdan baktığınızda insanın aklı donuyor. Bu nasıl bir acayip bir durum ki biz bunun içinde yaşıyoruz” diye konuştu.

“DÜŞMANLAŞTIRARAK CEPLERİNİ DOLDURUYORLAR”

Başkan Soyer, 20 yılda yapılan vergi afları, değişen ihale mevzuatları ve kur korumalı mevduat hesaplarından örnek vererek Türkiye’de refahın adil paylaşılmadığına dikkat çekti. Başkan Soyer, “Bu mesele aslında demokrasi zafiyetiyle ilgili bir şey. Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmek demek değildir. Demokrasi şeffaflıktır, hesap vermektir, adalettir, hukukun üstünlüğüdür. Bütün bunlar demokrasidir. Demokrasi dendiği zaman başka bir dil konuşuluyor gibi algılanıyor. Bütün mesele demokrasi. Eğer açsak, yüksek enflasyon varsa demokrasi olmadığı için var. Eğer birileri bizi uyutuyorsa demokrasi olmadığından. Bu seçim bir referandum. Demokrasi mi yoksa otokrasi mi? Tek adam rejimini mi seçeceğiz, yoksa gelirin adil dağıtıldığı halkın iktidarını mı? Bir memlekette demokrasi olmasa da kalkınma olabilir. Ama demokrasi varsa bu kalkınmadan herkes payını alır. Yoksa sadece bir zümre, bazı çeteler payını alır. Bu toprakların bereketi herkese yeter. Bizi birbirimizle kavga ettirerek aradan sıyrılıp ceplerini doldurmaya devam ediyorlar. Biz, demokrasi olsa, birbirimizle kucaklaşmayı başarabilsek ve meselenin adil paylaşım olduğunu anlasak bunu yapamazlar” ifadelerini kullandı.

“SANDIĞA GİTMEYENLER ÇOCUKLARIMIZIN KADERİYLE OYNUYOR”

İkinci tura giderken her gün, her saat umudun büyüdüğünü söyleyen Başkan Soyer, “Ben gittiğim her yerde bunu görüyorum. Bu memleket yüzyıl önce atalarımızın yalın ayak ölüme koşarak kurdukları bir cumhuriyet. Bizim yaşadıklarımız ne ki? Biz bunu aşmaya muktediriz. 6 siyasi partinin genel başkanı çok kıymetli bir şey yaptı. Bu farklı görüşlerdeki insanlar kol kola vererek bu memleket için elini taşın altına koydu. Bizi ayrıştıran sebeplerden çok birleştiren sebepler var. Biz bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi ilk defa bunun eşiğindeyiz, ilk defa bu kadar yakınız. 8,5 milyon seçmenin sandığa gitmesi lazım. Sandığa gitmeyenler çocuklarımızın kaderiyle oynuyor, bu ülkenin geleceğiyle oynuyor. Bu en temel vatandaşlık görevidir. Önümüzdeki tarihi bir fırsat var. Ya bu fırsatı değerlendirip yepyeni bir ülkeyi kuracağız ya da 20 yıldır ne yaşıyorsak yaşamaya devam edeceğiz. Allah kardeşliğimize zeval vermesin. Bizim kardeşliğimiz en büyük zenginliğimiz. Bunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

KAYA: HAK YİYENLE HARAM YEMEYENİ OYLAYACAĞIZ

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, ilk tur seçimlerini değerlendirdi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun politikalarını aktardı. Türkiye’nin çok kritik bir dönemeçte olduğunu söyleyen Bülent Kaya, “28 Mayıs’ta tarihi bir seçime gidiyoruz. Birileri montajlarla, iftiralarla ülkede gündemi değiştirmeye çalışıyor olabilir, biz bu seçimde sağcıyı solcuyu oylamayacağız; hak yiyenle haram yemeyeni oylayacağız. 29 Mayıs’tan itibaren ekonomik kurallara göre yönetilen bir Türkiye mi, yoksa refahın adil paylaşılmadığı bir yönetim mi, buna oy vereceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt veren Kaya, “Erdoğan’a eli titreyerek oy veren bir toplumla karşı karşıyayız. Bankalar para vermiyor. Kredi kartları avans bile vermiyor. Milletimiz kaygı içerisinde. Bizim 28 Mayıs’ta oylayacağımız şey, bu ülkenin kaynaklarının eşit şekilde bölünüp bölünmeyeceğidir. Hepimiz yurtseveriz. AK Parti’nin verdiği tavizlerin bu ülkeye nasıl bedeller ödetildiğini hepimiz biliyoruz. Çözüm süreci hatırına ne tavizler verildi. Bugün, AK Parti ve Erdoğan’ın, Millet İttifakı’na yönelttiği bütün suçlamaları AK Parti 20 yılda bize yaşattı. FETÖ’nün devlete yerleşmesini en iyi AK Parti ve Erdoğan bilir. Bu ülkede terörün ne olduğunu biz AK Parti icraatlarından biliyoruz. Kimse milletimizi terör geliyor diyerek kandırmaya kalkmasın. Hiç kimse dinin arkasına saklanarak günahlarını, bayrağın arkasına saklanarak suçlarını, terörün arkasına saklanarak soygunlarını örtmeye kalkmasın. Din de bizim, bayrak da bizim, devlet de, millet de bizim” ifadelerini kullandı.

SOYER: KİRAZ ÜRETİCİSİ KADERİNE TERK EDİLDİ

Toplantının ardından Başkan Soyer ve Millet İttifakı’nın bileşenleri, STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Ardından Kemalpaşa’da saha turuna çıkan Başkan Soyer, Kemalpaşa’nın merhum belediye başkanı Mehmet Ali Özüdoğru’nun adını taşıyan, önceki yönetim döneminde kaldırılan tabelanın yeniden belediyeye ait spor tesislerine konulmasını izledi.

Kemalpaşalı yurttaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, Kemalpaşa Bağyurdu, Yiğitler ve Ören'de kurulan kiraz pazarlarını ziyaret etti. Çiftçilerle, kiraz üreticileriyle ve ihracatçılarla sohbet eden Başkan Soyer, sorunları dinledi; bu yılın kiraz üretimiyle ilgili bilgiler aldı. Üretilen mahsulün hakkını alamadıklarını ifade eden çiftçiler, artan girdi maliyetlerini, planlama eksikliklerini dile getirdi. Başkan Soyer ise “Görüyoruz ki üreticilerimiz kaderine terk edilmiş durumda. Bu gidişatı hep birlikte değiştireceğiz. Başka bir hayat mümkün. Hiçbirimiz bu başarısız tarım politikalarını hak etmiyoruz. Göreceksiniz hep birlikte bu hikâyeyi değiştireceğiz” dedi. Başkan Soyer son olarak Ören'deki soğuk hava deposunu inceledi.