Tuncay Özkan, Erbakan ile olan anısını anlatırken ağladı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'la ilgili bir anısını anlatırken ağladı. Özkan, cezaevine girdiği dönemde kendisine ilk avukatı Erbakan'ın gönderdiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu.
Özkan programda, Milli Görüş lideri eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile ilgili bir anısını paylaştı.
ERBAKAN'LA İLGİLİ ANISINI ANLATIRKEN AĞLADI
Özkan, Necmettin Erbakan'ın Ergenekon operasyonları döneminde cezaevine girdiğinde kendisine avukat gönderen ilk kişi olduğunu söyledi. Tuncay Özkan'ın Erbakan ile ilgili anısını anlatırken ağlaması dikkat çekti.
"ANLATIRKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"
Özkan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
- Cezaevine girdiğimde bana avukatını gönderen ilk kişi Erbakan Hoca'dır. Dört kez avukatını gönderdi, bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Kara gün dostu olmak böyle bir şey. O kadar duygulandım ki anlatamam size. Herkesin size terörist muamelesi yaptığı o karanlık dönemde bir dost eli size ulaşıyor ve diyor ki; 'Bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim.' Hiç unutamadığım zamanlar. Erbakan Hoca'mın bana uzattığı o ilk eli unutamıyorum. O büyük bir vefa. Allah gani gani rahmet eylesin.
"ERBAKAN HOCAMIN O İLK ELİNİ İNSAN UNUTAMIYOR"
- Unutamıyorum. Erbakan Hocamın o ilk elini insan unutamıyor. O büyük bir vefa. Düşünsene; farelerle birlikte yemek yiyorsun, kanalizasyon boşa akıyor ve sen onu temizliyorsun falan. Seni birisi bir vefayla hatırlıyor ve sana bir el uzatıyor; bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyor. Herkesin senden uzak durduğu bir yerde. Unutulur mu. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Hocamızı anmış olalım.
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