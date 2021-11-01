Tuncay Özkan paylaştı: Benzin istasyonlarında zam öncesi gaz kuyruğu

01 Kasım 2021 Pazartesi, 22:50

Ekimde 93 kuruş zamlanan LPG'ye yaklaşık 48 kuruşluk zam daha gelmesi bekleniyor. Kesin rakamın gün içinde netleşmesi bekleniyor. Zam pompa fiyatına bu gece ya da yarın gece yansıyacak.

Zamlı fiyatlara geçilmeden bir çok yurttaş benzin istasyonlarına akın etti.

"AKP'NİN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ NOKTA"

İstasyonlardaki kuyruk görüntülerini paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, paylaşımına "20 yıllık AKP iktidarlarının ülkeyi getirdiği nokta" notunu düştü.

"ZAM ÖNCESİ GAZ KUYRUĞU"

Özkan paylaşımının devamında ise "Zam öncesi gaz kuyruğu. Tanzim önündeki domates, patates, patlıcan kuyrukları. Milletimiz her şeyi görüyor. Unutmuyor" ifadelerini kullandı.