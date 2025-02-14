Tunceli’de iki grup birbirine girdi... Yaralılar ve gözaltılar var!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:12

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:12

Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi'nde Tar Deresi mevkiinde silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.A., A.Ç.G. adlı şahıslar ile C.A., Ş.A., H.A., G.T., T.S., I.S. adlı şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi bacağından, 1 kişi elinden silahla vurularak, 1 kişi de darp edilerek yaralandı.

Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olaya karışan 8 şüpheli, Tunceli Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

Kavganın yaşandığı bölgede Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube, İstihbarat Şube, MAKÖ, BAKÖ, JASAT, OYİ timi ve asayiş komando tipi tarafından dedektör ve köpeklerle arama yapıldı. Aramada bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve şarjöre takılı vaziyette 13 adet 9 milimetre tabanca mermisi bulundu.

Meydana gelen "silahla kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.