Tunceli’de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Tunceli’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:32
Tunceli’de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Tunceli-Ovacık yolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si çocuk 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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