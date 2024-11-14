Tunceli'de şehit olan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı!

Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenazede, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup, öperek ağlayan İlknur Yiğit’i polis memurları teselli etti.

Tunceli'de şehit olan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:52

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğit Can Yiğit'in cenazesi helikopterle memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Isırganlı Mahallesi'ne getirildi.

Cenazesinin götürüldüğü baba evinde annesi Meryem (68), babası Mehmet (68) ve eşi İlknur Yiğit (26) uzun süre gözyaşı döktü. İlknur Yiğit, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup, öperek ağladı.

Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Isırganlı Camisi'ne götürüldü. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, milletvekilleri, belediye başkanları, meslektaşları, kent protokolü, ailesi ve yakınları ile yurttaşlar katıldı.

Şehidin aile bireylerini polis memurları teselli etti. Kılınan namazın ardından polis memuru Yiğit Can Yiğit’in cenazesi, dualarla toprağa verildi.


Etiketler: #Adana #Polis memuru #Şehit #Tunceli

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