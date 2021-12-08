Tunceli'de yaban hayvanlarını katletmek isteyen avcılara, tepki gösterildi
Aralarında yabancıların da bulunduğu avcılar Tunceli’ye geldi, öğretmenevine yerleşti. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, “Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faaliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz. Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz” dedi.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut (Sorek), Güney Harman (Koterîç) ve Kızılkale (Dirban) köyleri kırsalında bulunan İn Vadisi’nde yaklaşık bir aydır farklı illerden gelen kişiler tarafından avcılık faaliyetleriyle yaban hayvanları katledildi. Yaban hayvanlarını katletmek için Tunceli’ye getirilen ve aralarında yabancıların bulunduğu kalabalık bir avcı grubunun ise Tunceli Öğretmenevi’ne yerleştirildiği belirtildi.
"AVCILIK CİNAYETTİR"
Konuya ilişkin açıklama yapan Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), “Dersim’de cinayet sezonu başlıyor. Bir grup gözü dönmüş avcı Dersim’e gelmiş. Derhal topraklarımızı terk edin. Bu masum hayvanların öldürülme kararını reddediyoruz. Nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz, avcılık spor değil cinayettir” ifadelerini kullandı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise açıklamasında “İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevine doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurtdışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik. Yeter artık! Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz. Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz. Doğamızdan, kutsallarımızdandan elinizi çekin!” dedi.
KEÇİLER VE HAVZA KUTSALIMIZ
Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, “Dağ keçileri kutsal kabul edilir. Gerek Alevi inancındaki yeriyle, gerek bütün Anadolu ve Mezopotamya kültüründeki önemiyle Dersim, korunması gereken tarihi, kültürel ve doğal havzadır” diye konuştu.
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