Tunceli’de yurttan çıkarılan öğrenciler, memleketlerine dönmek zorunda kaldı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Tunceli Munzur Üniversitesi’nde okuyan ve Tunceli Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’nda (KYK) kalan bir grup misafir öğrenci, önceki akşam saat 22.00 sıralarında “Asil öğrenciler geldi denilerek” yurttan çıkarıldı. Arkadaşlarının yurttan çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler, yurt bahçesinde gece geç saatlere kadar eylem yaptı. Erkek yurdu ile diğer kız öğrenci yurtlarında kalanlar ve evde yaşayan üniversite öğrencileri de eyleme destek verdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin eyleminin ardından yurda gitti. Öğrenciler, valiye tepki göstererek “Emlakçı değildiniz siz? Biz sizin değil emekçilerin çocuklarıyız. Sizin çocuklarınız sıcacık yatağında yatıyor” dedi. Yurttan çıkarılan öğrencilerden M.K., “Asiller gelince biz oda oda gezdik, boş yatak aradık. Bulamadık. Arkadaş olanlar aynı yatakta yatıyordu. Hocalarımız ‘Yatak ayarlayın’ dediler. Ayarlayamadılar. Yurt müdürü Zeynep Hanım sürekli ‘Ben ne yapabilirim’ diyordu. Daha sonra gece 03.00’e kadar süren eylemler oldu yurtta” dedi.

Hocalarının kendilerini öğretmenevine yerleştirdiğini belirten M.K., “Hocamız konaklama ücretimizi kendi cebinden karşıladı. Burada kalırsak günlük 80 lira ödemeye başlayacağız. Yurtta mescitlerde yatanlar dahi var. Bilmedikleri insanların evlerinde kalıyor öğrenciler. Her gün yurttan elinden bavullarla çıkıyordu öğrenciler. Yüzlerce öğrenci dışarıda kalmıştı. Bazı insanlar öğrencileri evlerine aldılar. Bazıları da ev tuttu. Birkaç arkadaşımız da okulu dondurup geri dönmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Üniversitede 3. sınıfta okuyan M.T.’de barınma sorunu ile ilgili dün rektörlüğe bir yürüyüş düzenlendiğini belirterek “Biz barınma sorunundan bahsederken ‘üniversitemizin kampusunu çok geniş, çok güzel bir çepere yaydık. Biz buraya olimpik havuz yapacağız’ dediler. Bugün fakültelerde tuvalette sular dahi akmıyor. İstediği kadar olimpik havuzlarla göz boyamaya çalışsın. Bu insanların yatacak yeri yok, yiyecek ekmeği yok” dedi.

Öğrencileri öğretmenevine yerleştiren Doç. Dr. Alper Güven, “Sürekli okulun kontenjanı artıyor. Madem kapasiteniz yok, neden bu kadar kontenjan veriliyor? Milli eğitimin yatılı okullarının yatakhaneleri öğrencilere açılabilir. Üniversitede yeni lojmanlar yapıldı öğretim üyelerine. Bunlar geç hizmete alınıp ilk etapta çocuklara verilebilir” dedi.