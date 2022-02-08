Turgay Güler çözümünü önerdi: Herkes kendi gazını kendi üretsin

08 Şubat 2022 Salı, 01:00

Türkiye'nin dort bir yanında elektriğe yapılan zamlar ve yüksek faturalara tepki niteliğinde protestolar düzenleniyor.

Devlet kurumlarının özelleştirmesiyle sermayenin eline geçen elektrik şirketleri, zamlar ve yüksek faturalar, CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında konuşuldu.

Programa Turgay Güler, Hakan Bayrakçı, Bedri Baykam ve Zafer Şahin katıldı.

Zamlara ilişkin yorum yapan gazetemiz yazarı Bedri Baykam, "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" dedi.

Baykam'ın sözleri üzerine iktidarın yayın organlarından Takvim Gazetesi'nin Ankara tamsilcisi Zafer Şahin, "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" diye karşılık verdi.

Yandaş gazeteci Turgay Güler ise yorumuyla tepki çekti. Güler'in "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" sözleri kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Güler'e tepki gösterdi.

İşte o anlar: