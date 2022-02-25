Turistik ziyaret için İstanbul'a gelen Ukraynalılar ülkelerine dönemiyor
Rusya'nın askeri harekatının başlamasıyla Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşları, konsolosluğa başvurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye uçuşlar kapandı. Turistik ziyaret için İstanbul'a gelen bir grup Ukraynalı, ülkelerine dönemeyince otellerinde mahsur kaldı. Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen Ukrayna vatandaşları yetkililerden yardım istedi.
Konsolosluğa başvuran Ukrayna vatandaşlarından biri, "Çok fazla kişiyiz. Biz ekmeksiz susuz, otelsiz kaldık. Bizim konsolosluğumuz ne karar verecek bunu bilmiyoruz. Parasız ve açız ancak ülkemize geri göndermiyorlar. Türkiye’den gitmemiz için bize yardım edin. Türkiye uzun yıllardır çalıştığımız bir ülke. Ondan dolayı bize yardım etmek zorunda. Çok fazla kadın var ve onlara yardım edilmesini rica ediyoruz. Hepimiz yetişkin, 60-70 yaşında insanlarız. Laleli'de işverenlerle çalışıyorlar. Laleli esnafından bize en azından bir parça ekmek vererek yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
OĞLU UKRAYNA'DA OKUYAN ANNE DE KONSOLOSLUK'TAN BİLGİ ALMAYA GELDİ
Oğlu Odessa'da okuyan Necla Dolaşık da Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı. Dolaşık, "Oğlum ile konuştum. Savaşın her türlüsüne karşıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Oğlumun sağ salim gelmesini istiyorum" dedi.
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