Kapıkule'de bekleyen Ukraynalı TIR Şoförü: 'Ailemi çok merak ediyorum'
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sebebiyle Ukrayna'nın birçok sınır kapısında işlem yapılmadığını belirten TIR şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyişlerini sürdürüyor. Ülkesine yükünü götürmek için Kapıkule’de bekleyen Ukraynalı TIR şoförü, ailesini çok merak ettiğini ve çok özlediğini söyledi. Bir an önce eve gitmek istediğini belirten TIR şoförü, ailesiyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade etti.
Ukrayna'ya yük taşıyan bir başka TIR şoförü Şahin Ulaş, yollardaki TIR şoförü arkadaşlarıyla irtibat halinde olduğunu ve arkadaşlarının Ukrayna'da bazı gümrüklerde işlem yapılmadığını söylediğini anlattı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlandığı halde yola çıkmadığını ifade eden Ulaş, yeni güzergah için haber beklediğini söyledi. Ulaş, "Çok şükür biz yurt dışına çıkmadan öğrendik ama Ukrayna'ya yakın TIR şoförü arkadaşlarımız yollarda bekliyorlar" dedi.
“YOL GÜZERGAHIM TAMAMEN DEĞİŞTİ”
Bir başka TIR şoförü Yıldıray Ördek de, Mersin'den yola çıktığını Belarus'a gideceğini söyledi. Normalde Ukrayna üzerinden geçip Belarus'a gideceğini ifade eden TIR şoförü Ördek, savaştan dolayı güzergah değişikliği yaptığını ve yol süresinin 4-5 gün uzadığını söyledi.
“CAN GÜVENLİĞİMİZ OLMADIĞINDAN DOLAYI BEKLİYORUZ”
TIR şoförü Mehmet Ulaş, yükünü Rusya'ya götüreceğini ama can güvenliği olmadığı için ve bazı gümrüklerde işlem yapılmadığı için gidemediklerini söyledi. Yeni güzergah için haber beklediğini söyleyen Ulaş, "Biz şuan iyiyiz ama arkadaşlarımız sıkıntıdalar. Allah yardımcıları olsun" dedi.
“YÜKÜMÜ KİEV'E GÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIM”
Bir diğer TIR şoförü Mehmet Özdemir de, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini söyledi. Özdemir, "Arkadaşlarımızla görüştük tankların önlerinden geçtiğini ifade ettiler. Ben bu durumda nereye nasıl giderim. Millet savaşın içinde zaten" açıklamasında bulundu.
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