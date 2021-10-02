Turistlerin ödemediği 70 milyon TL sağlık harcaması kamuya kalacak
“Turistlere verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacaklar” sorunu üç yılda çözülemedi. 2018’de 36 milyon TL olan alacak 70 milyon TL’yi geçti. Tahsil edilemeyen borç kamuya kalacak.
Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’nı ilk kez 2018’de uyardığı, “Turistlere verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacakların takip edilmemesi” sorunu, aradan geçen üç yılda çözülemedi. 2018’de 36 milyon TL olan alacak, ikiye katlanarak 70 milyon TL’yi geçti. 2020 raporunda, bakanlığı üçüncü kez uyardığını anımsatan Sayıştay, “Alacağın takip ve tahsilinin yapılması ve zamanaşımı nedeniyle oluşacak kamu zararı riskinin giderilmesi için kontrol mekanizması kurulmalı” uyarısını yineledi.
Raporda şöyle denildi: “2018 ve 2019 yılı Sayıştay denetim raporlarında da yer alan konuya ilişkin olarak; bakanlık tarafından bu alacakların güvence altına alınabilmesi adına gereken tedbirlerin alınacağı ve düzenleyici işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiş olmasına rağmen, mevcut durumda sonuçlandırılmış bir tedbir ve güvence mekanizmasının oluşturulmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla idare lehine oluşan alacağın takip ve tahsilinin yapılması ve zamanaşımı nedeniyle oluşacak kamu zararı riskinin giderilmesi bakımından bu alacakları güvence altına alan kontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir.”
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