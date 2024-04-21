Turizmde pastayı büyütmenin yolu alternatif turizmden geçiyor

Antalya’da alternatif turizmin acil karşılanması gereken pek çok temel düzeyde ihtiyacı olduğuna işaret eden Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, kamu yönetimini alternatif turizme destek olmaya ve özel sektörü de alternatif turizme yatırım yapmaya davet etti.

Ece Güneş
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:48
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Türkiye’de konaklama, resort turizminin doygunluk noktasına eriştiğini söyleyen Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, “turizmde pastayı büyütmenin yolu alternatif turizmden geçiyor” dedi.

"ALTERNATİF TURİZM RESORT TURİZMİNİN MALİYETİNİ DÜŞÜRÜR"

Alternatif turizmin resort turizminin maliyetlerini de azalttığını savunan Karaca “Artık otelciler de maliyetlerinin düşmesi için müşterinin dışarı çıkmasını tercih ediyor. Müşteri odadan çıkınca klima daha az çalıştıracak, suyu daha az tüketecek, öğlen yemeğin dışarıda yiyecek, barda 4 içecek daha az içecek. Biz resort turizm yerine alternatif turizm koyalım demiyoruz, resort turizm yanına alternatif turizmi ekleyelim diyoruz. Pastayı büyütebiliyorsak oranımız aynı kalsa da pasta büyüyünce ister istemez bizim gelirimiz artacak. Bizde ise pasta aynı kalıyor, birbirimizle savaş halindeyiz” dedi.

"ANTALYA’DA ACİLEN KARŞILANMASI GEREKEN TEMEL İHTIYAÇLAR VAR"

Antalya’da dahi alternatif turizmin acil karşılanması gereken pek çok temel düzeyde ihtiyacı olduğuna işaret eden Karaca, “Antalya gibi bir kentte henüz 'hop on hop off' olarak bilinen şehir içi günübirlik turist gezi otobüsü hizmeti verilemiyor, çünkü taksicilerimiz rahatsız oluyor. Antalya karavan turizminde çok ciddi potansiyele sahip olmasına rağmen buradan yeteri kadar faydalanamıyoruz çünkü yeterince karavan park yeri yok. Şu anda futbol takımları dünyanın pek çok yerinden Antalya’ya geliyor fakat yeterince futbol antrenman sahası yok” diyerek, kamu yönetimini alternatif turizme destek olmaya ve özel sektörü de alternatif turizme yatırım yapmaya davet etti.


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