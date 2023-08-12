Türk diplomatlardan Disney Plus'a 'Atatürk' çağrısı: Planlanan tarihte yayımlansın

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:07

Emekli 218 Türk diplomat yayımladıkları bildiriyle, Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini platformda yayımlamama kararına tepki gösterdi. Bildiride, daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 100. yıl dönümü, 29 Ekim 2023’te yayımlanacağı duyurulan dizinin iptal nedeni olarak özellikle Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) lobi faaliyetlerinin gösterildiği belirtildi.

Emekli diplomatların, Disney Plus’ın dizinin uluslararası yayınını iptal etmesi nedeniyle şaşkın olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını aktardıkları bildiride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili uluslararası alanda kabul gören anlayış kapsamında Disney’e, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 1981’de Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılı hakkında kabul ettiği bir karar anımsatıldı.

Birleşmiş Milletler kararının da Atatürk’ün dünyada kalıcı bir barışın önemli bir destekçisi olduğunu onayladığı belirtilen bildiride, Atatürk’ün renk, din ve ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında uyum ve işbirliği gelişimi için gayret ettiği ifade edildi. Bu bağlamda bildiride, Disney Plus’tan “Atatürk” dizisini daha önce planlandığı şekilde yayımlaması talep edildi.