Türk Eğitim-Sen 'haftalık ders çizelgesi'ni Danıştay’a taşıdı

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapılmasının iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:23
Türk Eğitim-Sen 'haftalık ders çizelgesi'ni Danıştay’a taşıdı
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Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişikliklerin, Ağustos-2023 Tebliğler Dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Okulların açıldığı hafta yapılan değişikliklerin telafisi güç bazı sorunları da beraberinde getireceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ağustos 2023-2789-Ek 2 sayısında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlenen haftalık ders çizelgeler konulu kararında, 'seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmelerinin zorunlu olması' ve ortak dersler kısmında yer alan 'İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacağı' şeklindeki düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık."


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Türk Eğitim-Sen ders çizelgesi

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