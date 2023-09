Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:26

Güncelleme: 11.09.2023 - 14:26

İYİ Parti’nin yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için ülke genelinde yaptığı eş zamanlı eylem kapsamında İzmir İl Başkanlığı da İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Öğrenci Andı’nın okunduğu basın toplantısında konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, şunları söyledi:

“2023-24 egˆitim ögˆretim yılı, bugu¨n c¸alan ilk ders zili ile bas¸ladı. Egˆitim politikalarını o¨nceleyen ve Cumhuriyet degˆerlerimizi, u¨lkemizin bekası ic¸in her daim ic¸selles¸tiren I·YI· Parti mensupları olarak, bugu¨n tıpkı burada oldugˆu gibi 81 ilimizde es¸ zamanlı olarak sahalardayız, alanlardayız, kars¸ınızdayız. Gec¸tigˆimiz yıl, 15 milyon 839 bin 140 o¨gˆrenci resmi, 1 milyon 578 bin 233 o¨gˆrenci o¨zel ve 1 milyon 738 bin 198 o¨gˆrenci de ac¸ık o¨gˆretim kurumlarında egˆitim go¨rdu¨. Resmi okullarda egˆitim go¨renlerin 8 milyon 147 bin 339'u erkek, 7 milyon 691 bin 801'i kız o¨gˆrencilerden olus¸tu. MEB istatistiklerine go¨re Tu¨rkiye'de toplam 70 bin 383 egˆitim kurumu ic¸inde devlete ait okul sayısı 56 bin 200. O¨zel okulların sayısı ise 14 bin 124. Henu¨z resmi rakamlar netles¸medi fakat bu egˆitim o¨gˆretim yılında bu rakamlar muhtemelen bir hayli daha artacak.”

"FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMALIDIR"

Cumhuriyet’in temel niteliklerinden birinin eğitim ve öğretim birliği olduğunun altını çizen Bezircilioğlu, şöyle devam etti:

¨Bu konu, devletimizin varlıgˆının ilelebet korunmasıyla da dogˆru orantılıdır. Bilinmelidir ki; vakıflar, cemaat, dernek grup ve benzeri din egˆitimi veya degˆerler egˆitimi adına MEB mu¨fredatı dıs¸ında birtakım faaliyetlerde bulunmak, u¨lkemizdeki egˆitim ve o¨gˆretim su¨recini olumsuz etkiliyor. Zira bu tu¨r faaliyetlerde bulunan grupların hangi mu¨fredata, hangi programa bagˆlı kaldıkları da mec¸huldu¨r ve bu durum oldukc¸a tehlikelidir. S¸unu o¨zellikle belirtmek isteriz ki; c¸agˆdas¸ ve modern egˆitim ile birlikte egˆitimde fırsat es¸itligˆinin sagˆlanması her zaman oldugˆu gibi o¨ncelikli talebimizdir. Bıkmadan usanmadan, her tu¨rlu¨ mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz, c¸u¨nku¨ u¨lkemizin temel sorunu budur. Bugu¨n de ic¸inde bulundugˆumuz egˆitim sistemi, ne yazık ki, birey yetis¸tirme degˆil, sec¸men yetis¸tirme u¨zerine kuruludur. O¨nce ko¨y enstitu¨lerinin kapatılmasıyla bas¸layan u¨lkemiz egˆitimindeki erozyon, son 22 yıl ic¸inde c¸ok sayıdaki ko¨y okullarının kapatılmasıyla da derinles¸tirildi. Mu¨fredat du¨zenlemelerinin Cumhuriyet degˆerlerinden uzaklas¸tırılarak yapılması, yukarıda so¨zu¨nu¨ ettigˆimiz gizli ajandalı bir kurgunun hayata gec¸irilmesi amac¸lıydı ve Tu¨rk egˆitim sisteminde bilinc¸li bir yozlas¸tırmayı beraberinde getirdi.”

‘MANEVİ HASSASİYETLER KORUNMALI’

2018 yılında Danıştay’ın öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayanmadığı açıklaması yaptığını da hatırlatan Bezircilioğlu, ¨Yargı kararına ragˆmen keyfi bir uygulama ile Andımız’ın yasaklanması dahi Milli Egˆitim ideallerimize vurulan en agˆır darbelerden biri olmus¸tur. C¸ocuklarımızın, ‘Ne mutlu Tu¨rku¨m diyene’ diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerc¸ek niyetinin, kimliksiz bir zihniyete sahip, kula kulluk eden bagˆımlı bireyler yetis¸tirmek oldugˆu net bic¸imde anlas¸ılmıs¸tır. Egˆitimde temel felsefe, nitelikli egˆitimin yolunu ac¸mak, fırsat es¸itligˆini sagˆlamak, devlet gu¨vencesiyle parasız egˆitime gec¸is¸ yolunda c¸alıs¸malar yapmak, sonuc¸ itibarı ile liyakat sahibi genc¸ler yetis¸tirmek olmalıdır. Gelecegˆin aydınlık Tu¨rkiye’sini kurmanın da insan hak ve hu¨rriyetlerinin egemen oldugˆu, hukukun tu¨m kurum ve kurallarıyla is¸ledigˆi, adaletin herkesi ic¸in tesis edildigˆi, laik ve demokratik bir u¨lkede yas¸ayabilmenin de tek yolu, milli egˆitimdeki bu ideallerin hayata gec¸mesiyle mu¨mku¨ndu¨r. Tu¨rk Egˆitim Sistemi’nde; Atatu¨rk ilke ve devrimleri esas olmalı, milli ve manevi hassasiyetler korunup kollanmalı, laik ve bilimsel egˆitim ilkelerine uyumlu politikalar u¨retilmelidir. Aynı s¸ekilde; devlet denetiminde olması gereken okullarımızda ve o¨gˆrenci yurtlarımızda, dar ve sabit gelirli ailelerin c¸ocuklarını u¨cretsiz yararlandırmaları esas alınmalıdır. Devletimizin hic¸bir biriminin olur vermedigˆi, kac¸ak tanımlamasıyla tarif edilen so¨zde egˆitim ya da barınma merkezlerine, bırakın mu¨samaha go¨sterilmesini, derhal kapatılmalarıyla ilgili is¸lemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Dernek ve vakıf agˆırlıklı egˆitim ve yurt merkezlerinin, Tu¨rk devleti ve milletinin duyarlıkları dogˆrultusunda denetlenmeleri sagˆlanmalı, elbette ki Anayasamızda ve yu¨ru¨rlu¨kteki yasalarımızda ifadesini bulan Tu¨rk egˆitim sisteminin ilke ve prensiplerine uygunlugˆu tescil edilmelidir.”

‘BİZDEN KOPYA ÇEKEREK VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN’

Başkan Bezircilioğlu açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

"Ailelerin belini bu¨ken agˆır kırtasiye masraflarının yu¨ku¨ devletimiz tarafından su¨bvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizligˆi ile sınıf mevcudiyetlerinin as¸ırı kalabalıklıgˆından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. O¨gˆretmen ac¸ıgˆı, atanamayan o¨gˆretmenlere dersbas¸ı yaptırılmasıyla telafi edilmeli, okulsuz ko¨yler ve tas¸ımalı egˆitim sisteminin sancıları ortadan kaldırılmalıdır. Biliyoruz ki; Tu¨rkiye’de ilkokul 4. sınıfların yu¨zde 40’ı ve 8. sınıfların yu¨zde 46’sı okula ac¸ gidiyor ve tam 1 milyon 358 bin c¸ocuk ac¸lık sınırında bulunuyor. I·YI· Parti olarak c¸ocuklarımıza o nedenle okullarda beslenme projesi gelis¸tirmis¸tik. S¸imdi burada iktidara sesleniyoruz; hadi bakalım sec¸im do¨neminde, bizden kopya c¸ekerek verdigˆiniz u¨cretsiz yemek so¨zu¨nu¨ yerine getirin. Kısacası, o¨gˆrencilerimizdeki beslenme sorunlarının u¨zerine mutlaka ama mutlaka egˆilinmeli, sagˆlıklı ve nitelikli bireyler yetis¸tirilmesi ic¸in egˆitimimiz, du¨nyadaki evrensel kalite standartlarına yu¨kseltilmelidir. O¨gˆretmenlerin ac¸lık sınırında (o¨zellikle o¨zel okullarda) c¸alıs¸tırılmalarının o¨nu¨ne gec¸ilmeli, ebeveynlerin u¨zerindeki maddi manevi ekstra bir yu¨k olan servis c¸ilesine son verilmelidir¨