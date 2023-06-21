Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat kimdir?

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:12

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:12

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan Evren Turan isimli pilotun muhalefet yöneticilerinin twitlerini beğendiği ve retweet ettiği gerekçesiyle işten çıkartıldığı öne sürüldü. Twitter'dan paylaşım yapan İYİ Partili Ali Kıdık, "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat İcra Kurulu marifeti ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu twitlerini beğenen, RT yapan Kaptan Evren Turan’ın işine son verdi. Bunun anlamı şudur; THY’de AKP’li hariç kimse çalışamaz" ifadelerini kullandı.



AHMET BOLAT KİMDİR?



1959 Konya doğumlu olan Prof. Dr. Ahmet Bolat 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı.

Bolat, akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

Daha önce THY'de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde rolü oldu.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Bolat ayrıca uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürüttü; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında doktora, yüksek lisans tezleri yaptırdı ve bu alanlarda uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı.

Prof. Dr. Ahmet Bolat 2022 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atandı.



