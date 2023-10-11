Türk sularına itilen 36 düzensiz göçmen Didim açıklarında kurtarıldı!
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği açıkladı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 36 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.??? Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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