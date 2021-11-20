Türk Ticaret Bankası'na yeniden faaliyet izni verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre Türk Ticaret Bankası'nın yeniden faaliyetine izin verildi. Türk Ticaret Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001‘de kaldırılmıştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 10:23
Türk Ticaret Bankası'na yeniden faaliyet izni verildi
Abone Ol google-news

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Ticaret Bankası'nın yeniden faaliyetine izin verildi. Türk Ticaret Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001‘de kaldırılmıştı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türk Ticaret Bankası’na yeniden faaliyet izni verilen kararda, "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir” denildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler