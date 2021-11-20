Türk Ticaret Bankası'na yeniden faaliyet izni verildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre Türk Ticaret Bankası'nın yeniden faaliyetine izin verildi. Türk Ticaret Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001‘de kaldırılmıştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Ticaret Bankası'nın yeniden faaliyetine izin verildi. Türk Ticaret Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001‘de kaldırılmıştı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türk Ticaret Bankası’na yeniden faaliyet izni verilen kararda, "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir” denildi.
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