Türkeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Türkeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 08:58

Alınan bilgiye göre, Furkan Yılmaz idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi Alfa Gıda mevkiinde U dönüşü yapan Okan Şentürk idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AYAĞI KIRILDI

Yaralının ayağında kırık olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Sinop

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