Türkeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sinop’un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan Yılmaz idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi Alfa Gıda mevkiinde U dönüşü yapan Okan Şentürk idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
AYAĞI KIRILDI
Yaralının ayağında kırık olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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