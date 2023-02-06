Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem sonrası ünlüler tek yürek oldu
10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından ünlü sanatçılar destek mesajları paylaştı. Birçok ünlü isim, sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Öte yandan depremzedeler için ihtiyaç listeleri de paylaşıldı.
Türkiye bugün korkunç bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde 1014 kişi hayatını kaybetti.
Son olarak Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; sosyal medyada da ünlü isimler depremzedeler için seferber oldu.
ÜNLÜLERDEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR
Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sanatçılar sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı.
İşte ünlü isimlerin paylaşımlarından bazıları...
EZGİ MOLA
METİN UCA
HALUK LEVENT
CEM YILMAZ
TARKAN
İLYAS SALMAN
ATA DEMİRER
GÖKHAN ÖZOĞUZ
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
HAYKO CEPKİN
ŞAHAN GÖKBAKAR
FAZIL SAY
MUSTAFA SANDAL
GÜLSE BİRSEL
Selda Bağcan, Erol Evgin, Emel Sayın, oyuncu Tolga Sarıtaş gibi isimler de "Geçmiş olsun Türkiye" temennisini paylaşırken, şarkıcı Sibel Can, oyuncu ve şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Cengiz Coşkun da yaşamını yitirenlere rahmet, kalanlara acil şifa dileğinde bulundu.
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