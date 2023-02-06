Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem sonrası ünlüler tek yürek oldu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:29

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:29

Türkiye bugün korkunç bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde 1014 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; sosyal medyada da ünlü isimler depremzedeler için seferber oldu.

ÜNLÜLERDEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sanatçılar sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımlarından bazıları...

EZGİ MOLA

METİN UCA

HALUK LEVENT

CEM YILMAZ

TARKAN

İLYAS SALMAN

ATA DEMİRER

GÖKHAN ÖZOĞUZ

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

HAYKO CEPKİN

ŞAHAN GÖKBAKAR

FAZIL SAY

MUSTAFA SANDAL

GÜLSE BİRSEL

Selda Bağcan, Erol Evgin, Emel Sayın, oyuncu Tolga Sarıtaş gibi isimler de "Geçmiş olsun Türkiye" temennisini paylaşırken, şarkıcı Sibel Can, oyuncu ve şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Cengiz Coşkun da yaşamını yitirenlere rahmet, kalanlara acil şifa dileğinde bulundu.