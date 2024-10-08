Türkiye bu iddiayı konuşuyor... Çok ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde 'domuz eti' çıktı: Bakanlık, ismini açıklayamadı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:07

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:08

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.

Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor. Söz konusu site ile, sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok ürünün, vicdansız üreticiler tarafından taklit edildiği ve tağşiş edildiği ortaya çıktı.

"O FİRMA LİSTEDE YER ALSAYDI, TÜRKİYE'DE YER YERİNDEN OYNARDI"

Bakanlık, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ederken, TarımdanHaber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan, dikkati çeken bir iddiada bulundu.

TV5'te katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin en ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini belirten İnan, "O firma listede yer alsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynar, gündem değişirdi" dedi.

"MAHKEME KARARI NEDENİYLE AÇIKLANAMIYOR"

"Bakanlık bir et firması ile ilgili domuz eti tespitinde bulunuyor, fakat firma konuyu yargıya taşıyor. Mahkeme, firma lehine yürütmeyi durdurma kararı aldığı için o firma taklit/tağşiş listesinde yer almamış" şeklinde konuşan İnan, yurttaşları bu konuda uyanık olmaya çağırdı.