Türkiye bu olayı konuşmuştu: Börekçideki taciz skandalında yeni gelişme

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:39

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:40

4 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir börekçide meydana gelen olayda, börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.'yi, telefonla mesaj atarak taciz etti.

Burçin B.'nin eşi Uğur B.'ye durumu anlatması üzerine börekçiye giden koca ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, İbrahim Demir'in kardeşi Ömer Demir'in de araya girmesiyle kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayda Uğur B. ve İbrahim Demir yaralandı. Olay sonrasında hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Ömer Demir ve İbrahim Demir tutuklandı.

Davaya ilişkin görülen ilk duruşmada İbrahim Demir tahliye edilirken 2 Aralık'ta görülen duruşmada ise İbrahim ve Ömer Demir kardeşler, savunmalarında pişman olduklarını söyleyerek karşı taraftan özür dilediklerini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyetini, yasada ön görülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliyesine hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Demir ve İbrahim Demir katıldı. Taraf avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre Ömer Demir'in yüzünde oluşan izin sabit iz olduğu ifade edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 12 Kasım'a erteledi.